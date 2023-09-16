Пилот «Уральских авиалиний» раскрыл причину посадки в поле под Новосибирском

В Новосибирской области экстренно приземлился самолёт, следовавший из Сочи в Омск.

Командир экипажа рейса U6-1383 авиакомпании "Уральские авиалинии", Сергей Белов, объяснил причины экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском. Он отметил, что решение о посадке было принято из-за возможного отказа двигателя в связи с нехваткой топлива.

«Почему принял такую ситуацию — сажать самолет с рабочими двигателями, потому что, если будет отказ двигателя, через 8 минут уже закончится топливо, то там уже будут последствия. Тяжелее уже будет посадить воздушное судно, потому что остальные дополнительные системы тоже отключатся», — рассказал Белов в эфире «России 24».

Пилот уточнил, что решение о посадке в пшеничном поле было принято после обсуждения с диспетчером и вторым пилотом. Белов добавил, что имел опыт тренировок на симуляторах для подобных ситуаций.

Напомним, 12 сентября самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, был вынужден совершить аварийную посадку в пшеничном поле Новосибирской области из-за отказа гидравлической системы. Никто из пассажиров не пострадал.

Это не первый случай экстренной посадки в поле для "Уральских авиалиний". В августе 2019 года Airbus А321 этой же компании приземлился в кукурузное поле. Генеральный директор "Уральских авиалиний", Сергей Скуратов, отметил профессионализм и хладнокровие членов экипажа рейса Сочи—Омск. Он также сообщил о выплате компенсации в размере 100 тыс. рублей каждому пассажиру.