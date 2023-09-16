Спортивный директор ФК «Новосибирск» рассказал о планах попасть в ФНЛ — клуб идёт без поражений в первом круге

Беспроигрышная серия футбольного клуба «Новосибирск» в первенстве России продолжается и уже достигает девяти матчей подряд. Команда «горожан» успешно завершила первый круг чемпионата второй лиги, не потерпев ни одного поражения. В группе «Серебро» дивизиона А «Новосибирск» уверенно лидирует, набрав 23 очка. 17 сентября новосибирцы примут на своем поле ивановский «Текстильщик». Сиб.фм поговорил со спортивным директором клуба Александром Макаренко об изменениях, которые привели к победной серии.

— Как у нас дела с футболом в Новосибирске?

— Пока могу ответить только за наш профессиональный футбольный клуб. В течение четырех лет команда пыталась выйти на уровень выше — в ФНЛ, но безуспешно. Перед этим сезоном произошла смена генерального директора, Алексей Викторович Толоконский вступил в должность. Мы сформировали качественный тренерский штаб и команду футболистов. После первого круга чемпионата идём на первом месте, результаты положительные. Но мы понимаем, что впереди ещё много матчей и работы достаточно. Поставленную на данный момент спортивную задачу решаем.

— Давайте перейдем к более конкретным деталям? С момента назначения генерального директора какие шаги были предприняты, что касается организационной части и, конечно, тренерского состава и состава команды?

— С момента назначения Алексея Викторовича были предприняты несколько шагов. Первостепенной задачей было формирование тренерского штаба. Мы обозначили несколько критериев для его формирования. Один из них – атакующая, зрелищная игра, которая будет нравиться зрителям.

— Какой второй критерий?

— Вторым критерием была принадлежность к Новосибирску. Мы хотели пригласить тех людей, которые в прошлом тренировали или входили в тренерский штаб новосибирских профессиональных футбольных клубов или в качестве игроков оставили хороший след в новосибирском футболе и впоследствии стали тренерами. В лице главного тренера хотели видеть того человека, для которого новосибирский футбол и наш город были бы не пустыми словами, а частью жизни. Выбор пал на Медведева Алексея Сергеевича.

Весь тренерский штаб – это люди, которые в свое время защищали цвета наших профессиональных клубов: «Чкаловец» и «Сибирь».

— Сколько сейчас человек в тренерском штабе?

— Помимо Медведева Алексея Сергеевича, это Нагибин Иван Александрович, он играл в «Сибири», еще когда команда в Премьер-лиге играла. То же касается Дениса Ивановича Бухрякова. И еще два специалиста: это Обгольц Евгений Гарьевич и Ерохин Александр Анатольевич. Они выступали в свое время за «Чкаловец», который любители футбола еще помнят в 90-е годы.

— Немного про состав команды. Расскажите, как принимали решения об изменениях.

— При формировании команды мы решили опереться на известных нам людей по игровым и человеческим качествам. Постарались сохранить тех игроков, в которых были уверены. Мониторили рынок футболистов. Несмотря на отсутствие громких трансферов, считаю, что работа была выполнена качественно. Здесь важен вклад не только мой, но и генерального директора, а также всего тренерского штаба.

— Я так понимаю, дело в том, что гендиректор пришёл в тот период, когда уже не так много времени оставалось на какие-то трансферные решения?

— Алексей Викторович вступил в должность в начале июня. В тот момент была сложная ситуация: главный тренер был назначен предыдущим руководством, критерии выбора которого были непонятны. На решение этого вопроса ушло несколько недель.

— Сейчас можно сказать, к следующему сезону ожидаются какие-то изменения? Или уже в ближайшем сезоне?

— Изменения есть в любой команде. Селекция — это непрерывный процесс. Сейчас мы как раз дозаявили одного игрока. И оставшиеся два месяца уже никаких изменений в составе не будет. Но в голове мы держим задачу — попасть в группу “Золото”, а впоследствии в ФНЛ. Говорить конкретные фамилии и позиции будет не очень корректно по отношению к тем ребятам, которые есть. Но, естественно, это непрерывный процесс. В любом случае надо всегда совершенствоваться и улучшаться.

— Что касается тренерского штаба, то важным критерием является то, что они должны быть местными. Это относится к футболистам?

— Естественно, мы будем при прочих равных отдавать приоритет местным воспитанникам, но это не должно создаваться искусственно. Но если проанализировать составы футбольных клубов различных стран и любого уровня, то обнаружим единицы людей, которые, условно, родились в Барселоне, выросли в системе этого клуба и играют за основной состав. Поэтому я считаю, что воспитанниками клуба можно назвать и тех игроков, которые в свое время попали в систему клуба лет в 12-15; кто-то прошел через молодежную команду. Если проанализировать наш состав, то у нас достаточно таких игроков, которые пусть не родились в Новосибирске, но прошли систему подготовки в нашем клубе и успешно выступают за него. И мы можем считать их своими воспитанниками. Но, конечно, у нас есть и коренные новосибирцы, родившиеся здесь и играющие на данный момент в основном составе.

— Есть легионеры в составе?

— Регламент Второй лиги, где мы сейчас выступаем, не разрешает выступление иностранцев за клубы. Единственное исключение — члены стран ЕврАзЭС, куда входят Белоруссия, Кыргызстан, Казахстан и Армения. У нас все россияне, кроме одного игрока — белоруса Евгения Патютко.

— Что касается новосибирских игроков, вообще насколько сильная и хорошая база у нас есть для того, чтобы переходили в основной клуб?

— Мне не хотелось бы оценивать работу предыдущих коллег, но нам есть куда расти. Хочется, чтобы процесс был более качественно выстроен. Начинать работу нужно с первого же набора, когда дети приходят в шесть-семь лет. В этом возрасте многие вещи закладываются, которые в 13-14 лет уже не восполнишь.

— Любой спорт вообще большой всегда зависит от бюджетов, какие средства есть на какие-то цели, на какие-то достижения в будущем. Скажите, как дела вообще обстоят с финансами в клубе?

— Тут надо отдать должное губернатору, Минспорта области: у нас стабильный бюджет с момента основания клуба. Однозначно, на качественное функционирование денег достаточно. Вопрос в эффективности траты денег. Если у тебя нет порядка внутри, никакие деньги, я считаю, не помогут. А если у тебя всё чётко структурировано и понятно, то и при скромном бюджете можно делать качественный продукт.

— Наших читателей интересует вопрос заработка футболистов и тренерского состава. Можете ли раскрыть какие-то данные?

— Скажу сразу, что это внутреннее дело клуба и конфиденциальная информация. Но могу сказать, что на уровне Второй лиги, где мы идём на первом месте, есть команды, где зарплаты выше, чем у нас. У нас в бюджет заложены деньги на содержание Академии, аренду объектов и стадиона «Спартак». Сюда же входят и молодёжная мужская команда, и несколько женских команд.

— Какая ситуация сейчас вообще в чемпионате, кто ваши ближайшие конкуренты, кого нужно опасаться, с кем стоит ждать встречи больше всего?

— Перед этим сезоном произошло переформатирование Второй лиги. Разделили на дивизионы А и Б. Дивизион А, в свою очередь разделен на группы “Золото” и “Серебро”. В группе “Серебро”, в которой мы сейчас выступаем, 10 команд. Это очень ровная группа в плане участников и мастерства. Неправильно опасаться команды на 2-3 месте или считать, что очко у тебя в кармане при матче с командой с 9-10 места. Каждый может отобрать очки у каждого, но пока мы остаемся единственной командой, кто не потерпел поражений.

— Переход в лигу уровнем выше что принесёт клубу? Новый стадион построят? Или, может, повысят зарплаты?

— Возьмём в пример ФНЛ: одну из игр туров показывают по федеральному телевидению – «Матч ТВ». Это вызывает интерес у болельщиков. Хочется всегда быть на уровень выше. Мальчишкам, которые приходят заниматься, хочется своих кумиров видеть уровнем выше, смотреть их по телевизору. Но для этого должно быть постоянное движение вверх.

— Что касается материально-технической базы, на данный момент достаточно ли укомплектована команда?

— Каждый зритель, приходя на стадион «Спартак», понимает, что арена не молодеет. Ей нужна реконструкция. Также многие мечтают о новом стадионе, как ЛДС для «Сибири». Недавно ещё волейбольный построили. У нас есть хороший фехтовальный центр, центр спортивной гимнастики. Наверное, Новосибирск заслуживает новый футбольный стадион. С другой стороны, логично ли строить новый футбольный стадион, когда у тебя команда играет во Второй лиге?

— Какие есть тренировочные базы у клуба?

— Если речь о качестве тренировочного процесса, то у нас всё есть. Оно просто нам не принадлежит, мы оплачиваем аренду. В нашем распоряжении натуральное поле на базе «Динамо», поле стадиона «Спартак», манеж «Заря», где в холодное время года мы тренируемся и проводим официальные игры. Сейчас как раз там должны перестилать поле. Хотелось бы, имея такой объект в Новосибирске, как «Заря» — однозначно один из лучших в стране, использовать его более эффективно для футбола. Те молодые футболисты, которые занимаются в нашей Академии, должны работать в хороших условиях, если мы хотим, чтобы у нас было как можно больше своих, доморощенных воспитанников в составе профессиональной команды.

— От кого зависит решение, будут ли команды ФК “Новосибирск” и клубной Академии заниматься в манеже “Заря”?

— Надо понимать, что мы областная команда, а наш учредитель — Минспорта. Манеж «Заря» относится к городу. С одной стороны их можно понять: они выполняют муниципальное задание. Там занимаются дети, которые тренируются в Новосибирской спортивной школе по футболу. Мы — область, а не город. Но я уверен, что с приходом Алексея Викторовича эти вопросы будут решаться. Потому что он человек амбициозный и хочет, чтобы клуб развивался.

— В каком возрасте воспитанник может прийти в клуб и выйти на поле в качестве профессионала?

— У нас сейчас как раз идёт набор детей 2017 года рождения. В своё время, когда мы ещё начинали заниматься футболом, спокойно приходили ребята и в девять, и в десять лет. Потом могли стать профессиональными футболистами и достичь хорошего уровня.

Сейчас многие школы набирают спортивные группы более раннего возраста, 4-5 лет, но часто ни к чему хорошему это не приводит. Так как ребята к 14-15 годам уже начинают уставать от футбола. Поэтому надо понимать, в каком возрасте оптимально отдавать ребенка в футбольную секцию.

В нашей Академии, как я уже сказал, набор идет с 6-7 лет.

А за профессиональный футбольный клуб воспитанник может начать играть уже и в 15 лет. Здесь нет возрастных ограничений, все зависит от уровня подготовленности и мастерства. Например, недавно в сборной Испании (а сначала в “Барселоне”) дебютировал 16-летний футболист.

Так что, повторюсь, что возрастных ограничений нет. Но более реальный вариант и чаще всего встречающийся, когда человек лет в 16-17 приходит в молодежную команду, играет там пару лет, а затем уже попадает в главную команду.

— Что ждёт команду в ближайшее время, какие планы до конца года?

— Ближайшая домашняя игра у нас будет 17 сентября с ивановским «Текстильщиком». Следующий тур — команда «Форте», Таганрог. В середине ноября первая часть чемпионата заканчивается. Затем будет до Нового года отпуск, как раз будет время всё проанализировать и поставить новые задачи.

— На матче пройдёт голосование за название клуба. Как организуете процедуру?

— Голосование пройдёт в очном формате. Все зрители, пришедшие на матч 17 сентября, кроме детей до 12 лет, получат бюллетень. В нём будет предложено выбрать название клуба из трёх вариантов: «Новосибирск», «Сибирь» и «Чкаловец». На стадионе будут установлены урны, оставшиеся с избирательных участков на выборах губернатора Новосибирской области. Всего напечатали четыре тысячи бюллетеней — столько сейчас вмещает западная трибуна. Наблюдательный совет возглавит Муртаз Начкебия — рекордсмен новосибирского футбола по количеству сыгранных матчей. Также в него войдут болельщики. В 16:00 при запуске людей на стадион начнём выдачу бюллетеней — до 17:30. В 19:00 звучит финальный свисток в матче — голосование прекращается. Результаты будут объявлены в течение суток.