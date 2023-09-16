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общество

В Госдуме рассказали, когда мобилизованные вернутся из зоны СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Госдуме ответили на вопрос о ротации мобилизованных.

Председатель комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что военнослужащие вернутся домой только после окончания СВО. Каждому солдату положен отпуск за каждые шесть месяцев службы, однако ротация не предусмотрена.

Сейчас набор контрактников в армию происходит непрерывно, так как формируются новые части и пополняются подразделения.

Член комитета по обороне Виктор Соболев сообщил изданию URA.ru, что в России будет сокращен список заболеваний, из-за которых не берут в армию. Он привел пример плоскостопия, которое раньше не являлось препятствием для службы. Изменения будут направлены на уменьшение числа таких заболеваний, которые не мешают исполнению служебных обязанностей.

Как ранее писал Сиб.фм, президент России Путин назвал количество контрактников в 2023 году.

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Дамир Трубников

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