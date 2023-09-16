В Новосибирске объявлен режим «чёрного неба» с 16 сентября

Мэрия Новосибирска предупредила жителей города об ухудшении метеорологических условий.

Новосибирская городская администрация предостерегает горожан о возможном ухудшении качества воздуха в ближайшие выходные.

В Новосибирске с 16 сентября, начиная с 10 утра, и до 18:00 18 сентября будет действовать режим неблагоприятных метеорологических условий, уточнили в пресс-центре мэрии.

При этом, согласно данным Западно-Сибирского гидрометцентра, на текущий момент информации о накоплении вредных веществ в воздухе на ближайшие выходные не представлено. Показатели состояния воздуха на пятницу находятся в пределах нормы.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие выходные и на следующей неделе жителей Новосибирска и области ждёт теплая и сухая погода. Температура воздуха днем достигнет отметки +23°C. Ожидается, что осадки выпадут только ночью с пятницы на субботу, в остальное время дожди не предвидятся.