Взрыв газа произошёл в жилом доме под Новосибирском

Частный дом обрушился в результате взрыва бытового газа в Новосибирской области.

В Барабинском районе произошло обрушение в одноквартирном частном жилом доме, предположительно из-за хлопка газо-воздушной смеси. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

На место происшествия по улице Ульяновская в городе Барабинске выехали экстренные службы и представители прокуратуры региона.

Причины и обстоятельства произошедшего пока устанавливаются.

О пострадавших не сообщается.