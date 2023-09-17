Airbus A320 готовят к полету после аварийной посадки в поле под Новосибирском

Николай Енин, известный в Новосибирске споттер, прокатился до места аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний». По его словам, компания готовит борт к новому полету.

12 сентября пилоты известного Airbus A320 вынуждены были произвести экстренную посадку в поле около села Московка. Все пассажиры остались целы. Николай Енин, наблюдающий за самолетом с момента приземления, дал комментарии vn.ru, где сообщил о дальнейшей судьбе лайнера.

По словам специалиста, на сегодняшний день успели очистить салон, убрали трапы, закрыли двери и зачехлили двигатели. Шасси полностью вытащили из грунта и очистили, после чего вокруг самолета установили охрану.

Споттер предположил, что компания не собирается списывать борт со счетов и в скором времени восстановит работу корабля. Пока что известно только о намерениях «Уральских авиалиний» транспортировать Airbus для дальнейшего ремонта. Николай Енин видит два варианта: «...разобрать и вывезти по частям, или взлететь прямо с поля, когда грунт подмёрзнет». О восстановлении самолета также заявил гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Известно, что причиной аварийной посадки стал отказ гидравлической системы самолета. Она регулирует работу тормозных щитков и закрылков. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».