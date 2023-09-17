«Бигфиш этого сезона»: в Новосибирске поймали крупных сазанов

Мужчина рыбачил в районе села Спирино, Новосибирская область. Ему удалось поймать сазана весом в 13,5 кг и еще несколько от 5 до 8,5 кг. Чтобы улов вышел крупным, рыбак использовал наживку собственного производства.

Алексей Бекстурсунов назвал этот улов «бигфишем сезона». Секрет успеха заключается в наживке из клубники и бойлов собственного производства. Также мужчина подметил, что сазан неплохо клюет на сливу.

Пользователи сети долго не понимали: где и каким образом Алексею удалось подцепить на крючок 13-килограммовую рыбу. В своем ответе мужчина уточнил, что рыбачил на расстоянии 80–90 метров от берега.