Гинеколог Уланкина предупредила об опасности полового воздержания

От воздержания у женщин не появляется каких-либо физиологических отклонений, а у мужчин оно приводит к простатиту.

Гинеколог Ольга Уланкина рассказала, что половое воздержание не вызывает у женщин каких-либо физиологических отклонений, пишет RuNews24.ru.

По словам специалиста, регулярные сексуальные отношения приводят к нормализации самочувствия женщины и способствуют активной выработке гормонов и укреплению иммунной системы.

Однако у мужчин половое воздержание, напротив, приводит к возникновению простатита, везикулита и орхита, ухудшению общего самочувствия, расстройству сна и чувству неудовлетворенности жизнью.

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