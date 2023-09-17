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общество

Хулиганы устроили стрельбу в Советском районе Новосибирска

Фото: ru.freepik.com

В ночь с 16 на 17 сентября неизвестные устроили стрельбу по окнам автомобилей в Советском районе. Оружие предположительно было пневматическим, кроме того, хулиганы повредили окна жилого дома на Ветлужской.

Об инциденте стало известно благодаря сообщениям подписчиков паблика «На ОбьГэсе» в социальной сети ВКонтакте.

Жильцы дома сообщили, что момент выстрела попал на камеру наружного видеонаблюдения дома. Заявление уже направлено в отделение полиции, однако с какой целью было совершено это неправомерное действие — на данный момент неизвестно.

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Карина Чиркова
Журналист

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