Хулиганы устроили стрельбу в Советском районе Новосибирска

В ночь с 16 на 17 сентября неизвестные устроили стрельбу по окнам автомобилей в Советском районе. Оружие предположительно было пневматическим, кроме того, хулиганы повредили окна жилого дома на Ветлужской.

Об инциденте стало известно благодаря сообщениям подписчиков паблика «На ОбьГэсе» в социальной сети ВКонтакте.

Жильцы дома сообщили, что момент выстрела попал на камеру наружного видеонаблюдения дома. Заявление уже направлено в отделение полиции, однако с какой целью было совершено это неправомерное действие — на данный момент неизвестно.