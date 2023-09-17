Медведь вышел из леса в Новосибирской области

В Караканском бору заметили медведя около деревни Ерестная. Хищник появился на просеке рядом с болотом.

В социальных сетях появился пост от жительницы деревни, в котором она пишет, что рядом с болотистой местностью медведь вышел на дорогу.

Елена отметила, что животное встало на задние лапы, осмотрелось, и ушло обратно в лес. Также она добавила, что хищник был небольшим, скорее всего — молодая особь.

До этого министерство природы Новосибирска уже сообщало, что в северных и восточных районах области замечена самая большая численность бурых медведей, а в южном и западном направлении НСО медведя нет вовсе.