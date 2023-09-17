Мобилизованные солдаты вернутся домой только после завершения СВО

Каждому солдату положен отпуск за каждые шесть месяцев службы, однако ротация не предусмотрена.

Председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что мобилизованные солдаты вернутся домой после завершения СВО. Каждому военнослужащему положен отпуск раз в шесть месяцев, однако ротация не предусмотрена.

Картаполов также напомнил, что время, потраченное на дорогу, не входит в срок отпуска.

Парламентарий подчеркнул цель активного набора контрактников Министерством обороны. Он отметил, что это непрерывный процесс, который включает формирование новых частей и пополнение личного состава. С его слов, некоторые военнослужащие получают ранения и временно выбывают из строя, поэтому подразделения должны оставаться боеспособными.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что за 2023 год с Вооруженными силами РФ подписано 300 тысяч контрактов.