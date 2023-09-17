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общество

Новосибирские медики вышли на пикет из-за низких зарплат

Фото: ru.freepik.com

Новосибирские активисты организовали пикет в поддержку работников скорой помощи. Как сообщает телеканал «Прецедент», основной причиной стали низкие зарплаты медиков региона.

После громких публикаций в СМИ о массовых увольнениях среди работников скорой помощи, активист Олег Мецлер решил поддержать их. Так он стал организатором пикета, предварительно согласовав акцию с властями. В акции приняли участие около 20 человек.

В Новосибирске все больше медиков вынуждены увольняться в связи с низкой заработной платой. Это стало основной причиной персонала среди бригад экстренной помощи. Как отмечают работники медицинских учреждений, среднее время ожидания для пациента увеличилось до 4-12 часов.

По данным минздрава, средний заработок врачей региона составляет от 100 тыс. руб. Отмечается, что в этом году служба скорой помощи укомплектована врачами на 67,5%.

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Карина Чиркова
Журналист

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