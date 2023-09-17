Осеннее равноденствие пройдет 23 сентября в Новосибирске

Осеннее равноденствие — феномен, когда день и ночь имеют примерно равную продолжительность. Это уникальное природное явление, имеющее большое значение как для науки, так и для культуры. По словам экспертов, в Новосибирске равноденствие начнется в 14:00, 23 сентября.

«Олег Кашин, специалист Большого новосибирского планетария, объясняет, что в этот день продолжительность светлого и темного времени суток будет примерно одинаковой — 12 часов. Начиная с 24 сентября ночи в регионе будут ставится длинее, а дни — короче», — пишет vn.ru.

Многие культуры и цивилизации придавали этому событию особое значение. У древних египтян, например, равноденствие было связано с фараонами и их властью. Античные греки отмечали равноденствие в празднованиях Деметры, богини урожая.

Сегодня это явление остается важным событием не только для астрономов, но и для любителей природы. Люди собираются на смотровых площадках, чтобы понаблюдать за особо красочными закатами и рассветами.

Осеннее равноденствие напоминает нам о балансе и цикличности времени. Однако, в астрономическом календаре есть еще одно знаменательное событие — летнее солнцестояние, когда отмечается самый длинный день в году. В Новосибирске это явление наблюдалось 21 июня.