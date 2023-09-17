«Прикидывается паинькой» — новосибирцы возмущены новой воспитательницей в детском саду

В одном из пабликов Новосибирска женщина выразила недовольство новой воспитательницей детского сада. Изначально педагог произвела хорошее впечатление, но, изучив ее социальные сети, родители потребовали уволить девушку из-за вызывающих аккаунтов в интернете.

Пост в женском паблике города опубликовала обеспокоенная мама. По ее мнению, новая воспитательница не соответствует образу примерной девушки, в который изначально поверили родители.

«Есть две фотки, где у неё вырез большой, одна фотка где она в пиджаке, а под пиджаком узкий топ без лямок, видно часть груди и весь живот, пупок проколот. Ещё две фотки где она в баре с подругами пьёт алкоголь», — возмутилась мама воспитанников детсада.

После того, как аккаунты педагога опубликовали в родительском чате, многие начали сомневаться в компетентности девушки и потребовали заменить няню на более профессионального сотрудника.

При этом, претензий к работе воспитательницы от родителей прежде не поступало. Всех повергли в шок фотографии из личного аккаунта девушки. Мнения в комментариях под постом разделились: кто-то считает справедливым уволить ее и заменить на более консервативного специалиста, а кто-то не видит ничего плохого в том, что молодая няня выставляет личную жизнь в социальные сети.