Розовый голубь появился на одной из улиц Новосибирска

На одной из улиц Новосибирска заметили голубя розового цвета. Фотографию необычной птицы опубликовали в телеграм-канале «Новосибирский паблик».

Загадочный голубь на фотографии — бледно-розового цвета, плутает по одной из улиц Новосибирска. Информации, где и как появилась птица в стиле «Барби», до сих пор нет в пабликах города.

Пользователи сети предположили, что птица могла быть намеренно окрашенной в трендовый цвет, или же где-то случайно испачкалась. На такие мысли натолкнуло распределение краски по туловищу птицы — в розовых оттенках только голова и крылья, а туловище родного серого цвета.