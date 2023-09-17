С 18 сентября в Новосибирске начнется резкое похолодание

На следующей неделе в Новосибирске время теплой погоды подойдет к концу. Несколько погодных сервисов называют 19 сентября последним теплым днем месяца, когда можно будет насладится солнечной погодой.

Начиная со следующей недели, средняя температура воздуха опуститься с +20 до +6 градусов. Синоптики прогнозируют пасмурную и дождливую погоду. По данным гидрометцентра, самым теплым днем будет вторник, 19 сентября.

В Gismeteo прогнозируют три дня, когда необходимо взять с собой на улицу зонт — среда, суббота и воскресенье.

По данным Яндекс.погоды дожди стоит ожидать только в выходные, а World Weather говорят о похолодании до +18 градусов в понедельник. Прогноз сервиса на выходные также сообщает о вероятности дождя.