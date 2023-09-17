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общество

Садоводам Новосибирска предложили получить субсидии до 200 тысяч рублей

Фото: Freepik.com

Владельцы огородов из Новосибирска могут подать заявку на субсидию до 200 тысяч рублей.

Садоводам Новосибирска могут предоставить субсидии на сумму до 200 тысяч рублей для получения государственной поддержки ведения садоводства и огородничества для личных нужд. Об этом объявили в Минсельхозе Новосибирской области.

Министерство сельского хозяйства области начало процесс отбора получателей субсидий для государственной поддержки садоводства и огородничества. Получателями могут стать садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества Новосибирской области, кроме садоводческих и огороднических товариществ, расположенных в городе Новосибирске.

Субсидии могут быть применены для возмещения до 50% текущих затрат на:

— Инженерное обеспечение территорий садоводства и огородничества, в том числе противопожарные меры, электроснабжение, водоснабжение и мелиорация;

— Комплексные кадастровые работы на территории садоводства или огородничества;

— Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов общественного пользования, включая дороги и пешеходные переходы.

Максимальная сумма субсидии на одного получателя составляет 200 тысяч рублей.

Подать заявку можно со 2 по 27 октября 2023 года с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 18, кабинет 426.

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Сергей Щукин
Журналист

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