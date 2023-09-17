Сибирячка убила своих маленьких детей, а потом покончила с собой

Жительница Барнаула убила своих детей, после чего свела счеты с жизнью. В предсмертной записке женщина обвинила во всем своего мужа.

В Барнауле 15 сентября обнаружили тело женщины около высокоэтажного дома. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала факт смерти.

Полицейские осмотрели квартиру погибшей, где нашли тела ее маленьких детей. В сообщении краевого управления СКР не называется причина смерти.

Источники сообщают, что в предсмертной записке погибшая написала текст: «Во всем виноват муж».



Возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетних.