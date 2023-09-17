Станцию метро «Спортивная» в Новосибирске могут открыть в конце 2023 года

В Новосибирске еще не подали документы на госэкспертизу для сдачи станции метро «Спортивная».

Станцию метро "Спортивная" в Новосибирске планируют ввести в эксплуатацию перед началом 2024 года. Об этом сообщает издание VN.ru со ссылкой на пресс-центр мэрии города.

Предварительно необходимо пройти экспертизу проектной документации перед вводом в эксплуатацию. Ранее проектные документы отправляли на государственную экспертизу, но получили отрицательное заключение из-за изменений в проекте. Документы перенаправят на повторное рассмотрение уже в сентябре текущего года. Если и в этот раз они не пройдут экспертизу, то открытие станции вновь придётся перенести.

Предстоящее открытие станции метро "Спортивная" станет частью программы по развитию общественного транспорта в городе. По ранним заявлениям мэра Новосибирска, открытие станции было запланировано на конец 2023 года, а 14 октября должна была состояться ее приемка. Изначально же её планировали открыть еще осенью 2022 года — как и ЛДС «Сибирь-Арена», сдача которого откладывалась в течение нескольких лет из-за недобросовестной работы исполнителя, муниципальной компании «Метро МиР»