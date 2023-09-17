В Новосибирске снова начался ремонт Красного проспекта

Возле мэрии Новосибирска начали ремонтировать Красный проспект.

В субботу, 16 сентября, в Новосибирске начался ремонт дороги на улице Красный проспект. Его не анонсировали заранее, а работы начались на участке, к которому у автомобилистов не было претензий.

Слой асфальта сняли на Красном проспекте около мэрии и на площади Ленина.

Водители, которые проезжают по главной улице города ежедневно, отметили, что состояние дорожного покрытия было удовлетворительным, и что начало ремонта для многих стало неожиданностью, так как мэрия не предупредила жителей о начале работ.

На данный момент работы ведутся на участке от здания мэрии до пересечения Красного проспекта с улицей Ядринцевской. В зоне работ выставлены специальные предупреждающие знаки, и работает специализированная техника. Однако, как отметили местные автомобилисты, ремонт одной полосы уже повлиял на дорожную обстановку в городе: в субботу на площади Ленина наблюдались заторы, что не характерно для выходного дня.

Напомним, капитальный ремонт Красного проспекта уже был проведен в рамках нацпроекта БКД и завершился в октябре 2019 года после более чем двух лет непрерывных работ. Тем не менее, на данный момент муниципалитет продолжает улучшать состояние дорог города, что, по словам чиновников, должно улучшить безопасность и комфорт для жителей.