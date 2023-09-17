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общество

В Новосибирске живoдер выкинул котенка из окна

Фото: паблик «АСТ-54»

В поселке Кудряшовский мужчина выкинул из окна котенка вместе с лотком. По словам очевидца, к моменту появления полиции, трупа животного уже не было на месте.

По такому случаю местные жители сразу обратились к органам правопорядка. Но, по приезде, полицейские заявили о высокой нагрузке и отказались разбираться в деле.

В этот момент мимо проезжал виновник трагедии. Как сообщает подписчица паблика «АСТ-54», мужчина спросил: «Вы что, из-за котенка тут собрались? Ну, это я его убил, и что? Вам это нафиг надо».

После признания живoдера направили в отделение полиции, но деталей задержания органы правопорядка пока не разглашают.

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Карина Чиркова
Журналист

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