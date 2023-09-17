В Новосибирской области назвали самые травмоопасные железнодорожные станции

С начала 2023 года в Новосибирской области более 15 человек получили травмы на железной дороге.

Согласно информации, опубликованной в пресс-релизе Управления Западно-Сибирских железных дорог, эксперты назвали наиболее рискованные железнодорожные станции Новосибирской области. Они выявили объекты с самым высоким уровнем травматизма, которые являются самыми опасными для прохожих.

С начала 2023 года больше всего случаев травм произошло на станциях Инская (6 случаев), Чулымская (5 случаев) и Бердск (2 случая). По словам специалистов, чаще всего пострадавшие принадлежат возрастной группе от 25 до 45 лет, за которой следуют люди от 45 до 60 лет и от 18 до 25 лет.

В большинстве случаев происшествия происходят на станциях с высоким пассажиропотоком. Это такие платформы как "Западная площадка", "Аэрофлот" и станции Инская, Коченево и Искитим.