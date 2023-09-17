Жители Новосибирского Академгородка отметили день рождения научного центра Сибири

Сегодня, 17 сентября, прошел праздник по случаю дня рождения главного научного центра Сибири. Здесь в 1959 году построили первый Государственный Университет, проводили первые «монстрации», а традиция «маевки» до сих пор живет в зеленом уголке Новосибирска.

День рождения Новосибирского Академгородка отмечается с 2018 года, и каждый раз торжество выпадает на второе воскресенье сентября. Однако, в этом году праздник пришлось перенести в связи с выборами.

Благодаря приятной погоде, к ступеням Дома Ученых пришло много людей. Поздравить с праздником местных жителей приехали глава администрации Советского района Дмитрий Оленников и председатель СО РАН Валентин Пармон, сообщает сайт «Родные Берега». Во время официальной речи гостям предлагались угощения в виде чая и пирожков.

После первой части, все переместились внутрь здания, чтобы посмотреть выступления творческих коллективов Советского района.

Строительство научного центра началось в 1958 году по инициативе академика Михаила Алексеевича Лаврентьева. Академгородок имеет уникальную историю, поэтому на картах можно увидеть множество необычных названий — все они посвящены известным деятелям науки, знаменательным для Академгородка событиям или особенностям местности.