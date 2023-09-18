Ампутировать микрофинансовые организации предложил депутат Аксёненко

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» 6 сентября вынесли на обсуждение вопрос об отмене закона, регулирующего рынок микрофинансовых организаций. Об этом сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Аксёненко.

«Предлагаем депутатам остальных фракций принять волевое решение и уже прикрыть эту лавочку МФО», — указал народный избранник.

Отметим, что отмену Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» ранее вносили на обсуждение в 2019 и 2020 годах. Однако законопроект не поддержали.

Александр Аксененко предположил, что введение новых ограничительных мер ЦБ в отношении выдачи кредитов может стимулировать перенос клиентской базы из банков в микрофинансовые учреждения, что повлечет последствия. Именно поэтому необходим тщательный контроль за этим процессом.

«Поэтому в очередной раз предлагаем сразу ампутировать. Не ЦБ, а микрофинансовые организации», — указал депутат.

Союз микрофинансовых организаций опубликовал статистику: на конец 2022 года насчитывалось 17 млн человек с действующими микрозаймами. За год клиентская база увеличилась более чем на 20%. Специалисты отмечают, что россияне готовы нести бремя займов из-за низкого дохода или отсутствия постоянной работы. Часто люди обращаются к микрофинансовым организациям, поскольку в их регионе нет официальных филиалов крупных банков.