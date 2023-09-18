Билеты на автобусы из Барабинска в Здвинск можно купить в пригородных железнодорожных кассах с 18 сентября

АО «Экспресс-пригород» с 18 сентября запустило новый сервис для пассажиров – продажа в пригородных кассах билетов на автобусы Барабинск – Здвинск. Теперь во всех кассах компании, расположенных на участке от Новосибирска-Главного до Татарской, пассажиры могут купить билеты на автобусы «Здвинск – Барабинск – Здвинск», согласованные по времени с курсирующими электропоездами.

Новый сервис стал продолжением проекта развития мультимодальных перевозок по схеме «электропоезд+автобус», когда в июне текущего года оформление билетов на пригородные поезда стало доступно в билетной кассе автостанции Здвинска.

Общее время в пути от станции Новосибирск-Главный до села Здвинск составляет в среднем 6,5 часов. Стоимость проезда – 582 рубля (на поезде – 282 рубля и на автобусе – 300 рублей), что значительно дешевле поездки по данному маршруту альтернативными видами транспорта.

Также при проезде на пригородных поездах и автобусах действуют льготы для отдельных категорий граждан. К примеру, для студента из Здвинского района Новосибирской области общая стоимость проезда по маршруту Новосибирск-Главный – Здвинск составит 291 рубль.

АО «Экспресс-пригород» при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области планирует продолжить внедрение нового сервиса на других участках отдаленных районов региона для организации доступного и комфортного подвоза жителей к пригородным поездам.

Дополнительную информацию можно узнать:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в телеграм-боте «Экспресс-пригород»;

– по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00);

– на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД в Новосибирской области.