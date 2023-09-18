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общество

Где сейчас находится генерал «Армагеддон» из Новосибирска Сергей Суровикин

Фото: Kremlin.ru

СМИ сообщили о рабочем визите генерала Сергея Суровикина в одну из восточных стран.

Генерал армии Сергей Суровикин отправился в командировку в Алжир из-за стратегического значения восточного направления во внешней политике России. Об этом сообщает источник издания "Коммерсант", знакомый с ситуацией.

По словам источника, восточное направление является приоритетным для России, и руководство страны придает ему особую важность. Генерал Суровикин находится в Алжире в составе делегации Министерства обороны России.

Ранее было замечено присутствие Сергея Суровикина на фотографии во время его визита в Алжир. Он прибыл в эту страну для проведения встречи с руководством министерства обороны Алжира, сообщил источник.

Напомним, что ранее в Госдуме был дан ответ на вопрос о ротации мобилизованных россиян.

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Александр Борисов
журналист

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