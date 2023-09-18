«Групповой замес»: новосибирцы обсуждают новое ДТП с участием секс-работницы Анжелы

Жители Новосибирска вспомнили городскую «звезду» по имени Анжела, которая несколько месяцев не появлялась в новостях.

В Новосибирске 18 сентября автомобиль известной секс-работницы Анжелы попал в ДТП, сообщили в Telegram-канале «АСТ-54».

«На Бердском шоссе Анжела приняла участие в ДТП-паровозике», — говорят очевидцы.

Пользователи соцсетей в комментариях под публикацией принялись живо обсуждать инцидент с Анжелой — за последнее время женщина не появлялась в новостях.

«Если Анжела виновата, то может решить на месте», — намекнул один из комментаторов.

«Анжелка расширяет спектр услуг — групповой замес», — продолжил другой.

Некоторые новосибирцы предположили, что авария на самом деле может быть связана с «профессиональной деятельностью» Анжелы:

«Клиент попросил, чтобы ему въехали в зад»;

«За рулем работала?»;

«Догоняла не заплатившего клиента, видимо», — комментируют пользователи соцсетей.

Напомним, в марте в Новосибирске у ТЦ «Вереница» произошло ДТП с участием автомобиля «Ниссан жук» с надписью «Анжела» на заднем стекле. Иномарка врезалась в припаркованные машины, после чего хозяйка авто попыталась покинуть салон.

Повышенный интерес новосибирцев к аварии обусловлен популярностью хозяйки «Ниссана». Считается, что владелица авто с надписью «Анжела» занимается предоставлением интим-услуг. В одном из интервью женщина также расшифровала надпись на капоте иномарки — «боец смешанных единоборств».

В тот же день, 16 марта, в Заельцовском районе у ТЦ «Малинка» хозяйка авто с надписью «Анжела» не правильно припарковала свой автомобиль на тротуаре.