Календарь стрижек на сентябрь 2023 года: лучшие дни для похода к парикмахеру

Согласовывая заранее визит к своему парикмахеру с лунными фазами, реально не только отрастить волосы, но значительно увеличить собственный доход. Портал «Сиб.фм» публикует календарь оздоровительных и денежных стрижек на сентября 2023 года.

Давно замечено, что некоторые дни лунного цикла лучше всего подходят для привлечения счастья, богатства и удачи. А люди, предпочитающие посещать парикмахера согласно лунным фазам, отличаются здоровьем волос, а также устойчивым жизненным благополучием. Весь секрет — во влиянии лунной энергии на магнитное поле нашей планеты. Особенно ярко это отражается в сфере красоты и финансов.

Ниже по тексту — точные даты благоприятных стрижек в начале осени-2023 с парочкой не менее подходящих по энергетике моментов для повышения доходов через стрижки.

Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки волос в сентябре 2023 года

Благоприятные дни — 05, 06, 12, 18, 23, 25, 26, 27.

Нейтральные дни — 04, 07, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 28, 30.

Нежелательные дни — 01, 02, 17, 24.

Самые неблагоприятные дни — 03, 08, 10, 22, 29.

Что касается денежных стрижек, то астрологи и эзотерики связывают эти моменты с повышением шансов получить материальную выгоду. Как правило, их можно вычислить самостоятельно в любой лунный месяц (отличатся от календарного).

Истинно денежными днями для стрижек традиционно считаются 5 и 27 сутки каждого лунного месяца. В первом месяце новой осени они выпали на 12 (это 27-ые сутки уходящего лунного цикла) и 18 (это 5-ые сутки нового цикла луны) сентября 2023 года.

Также в современной астрологии высоко ценится 14 день лунного цикла. Эксперты уверяют, что этот период лунного месяца приумножает всё хорошее в жизни. В текущем сентябре – это 28 число. А вот на карьеру и продвижение значительно и благотворно влияет энергия луны в период 21 и 22 суток цикла.

По отзывам тех, кто не первый год согласовывает визит к парикмахерц с лунными фазами, мaнипуляции c вoлocaми действительно мoгут пpивлeчь дeнeжный пoтoк и oбecпeчить пpиличную пpибыль. Ecли жe oшибитьcя, тo возникает риск coздaть в бюджeтe дыpу и cтупить нa чepную пoлocу бeднocти.