Мудрые хозяйки заготавливают помидоры на зиму только так — копеечная хитрость

У каждой хозяйки – свои секреты томатных заготовок на долгую зиму, но лишь у самых мудрых есть «секретные нюансы», делающие их помидоры самые потрясающе вкусными и пикантными. Портал «Сиб.фм» публикует список недорогих добавок в томатные маринады.
Перелопатив уйму форумов, где российские хозяйки делятся своими рецептами, а также кулинарных сайтов с миллионом способов заготовок помидор на зиму, нам удалось выделить самый популярный метод и парочку пикантных добавок в маринады.
Пряные помидоры на зиму – лучший рецепт консервации
На один килограмм помидоров:
- три штуки болгарского перца,
- одна морковь,
- один стручок горького перца,
- чёрный душистый перец горошком,
- гвоздика,
- лавровый лист,
- соль, сахар,
- уксусная эссенция 70 %.
На дно каждой ёмкости (банки) уложить несколько колечек очищенной морковки, два лавровых листа, ломтики болгарского перца, затем по три горошины душистого перца, пять штук гвоздики и небольшой кусочек горького перца (это и есть тот самый секретный нюанс). Далее банку заполняем до верху вымытыми и просушенными томатами, заливаем кипятком оставляем на 20 минут.
Слитую в кастрюлю воду добавляем одну столовую ложку соли и две столовых ложки сахара. Как только рассол закипит, заливаем его обратно в банку и тут же добавляем в неё половинка чайной ложки уксуса. После закручивания банки стерильными крышками, переворачиваем её вверх дном и укутываем тёплым одеялом до полного остывания (подобный способ консервации позволяет хранить помидоры даже при комнатной температуре).
Другими пикантными добавками в маринованные томаты могут стать:
· столовая ложка дубовых листьев;
· пара зубчиков чеснока;
· листья чёрной смородины;
· листья хрена огородного;
· «зонтики» созревшего укропа;
· луковица, порезанная крупными кольцами;
· петрушка и базилик;
· корень огородного хрена;
· ягоды вишни;
· лавровый лист.
Все эти добавки в маринад стоят совсем небольших денег, но дарят потрясающий вкус томатным заготовкам.