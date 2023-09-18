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общество

Мудрые хозяйки заготавливают помидоры на зиму только так — копеечная хитрость

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У каждой хозяйки – свои секреты томатных заготовок на долгую зиму, но лишь у самых мудрых есть «секретные нюансы», делающие их помидоры самые потрясающе вкусными и пикантными. Портал «Сиб.фм» публикует список недорогих добавок в томатные маринады.

Перелопатив уйму форумов, где российские хозяйки делятся своими рецептами, а также кулинарных сайтов с миллионом способов заготовок помидор на зиму, нам удалось выделить самый популярный метод и парочку пикантных добавок в маринады.

Пряные помидоры на зиму – лучший рецепт консервации

На один килограмм помидоров:

- три штуки болгарского перца,

- одна морковь,

- один стручок горького перца,

- чёрный душистый перец горошком,

- гвоздика,

- лавровый лист,

- соль, сахар,

- уксусная эссенция 70 %.

Фото Мудрые хозяйки заготавливают помидоры на зиму только так — копеечная хитрость 2

На дно каждой ёмкости (банки) уложить несколько колечек очищенной морковки, два лавровых листа, ломтики болгарского перца, затем по три горошины душистого перца, пять штук гвоздики и небольшой кусочек горького перца (это и есть тот самый секретный нюанс). Далее банку заполняем до верху вымытыми и просушенными томатами, заливаем кипятком оставляем на 20 минут.

Слитую в кастрюлю воду добавляем одну столовую ложку соли и две столовых ложки сахара. Как только рассол закипит, заливаем его обратно в банку и тут же добавляем в неё половинка чайной ложки уксуса. После закручивания банки стерильными крышками, переворачиваем её вверх дном и укутываем тёплым одеялом до полного остывания (подобный способ консервации позволяет хранить помидоры даже при комнатной температуре).

Другими пикантными добавками в маринованные томаты могут стать:

· столовая ложка дубовых листьев;

· пара зубчиков чеснока;

· листья чёрной смородины;

· листья хрена огородного;

· «зонтики» созревшего укропа;

· луковица, порезанная крупными кольцами;

· петрушка и базилик;

· корень огородного хрена;

· ягоды вишни;

· лавровый лист.

Все эти добавки в маринад стоят совсем небольших денег, но дарят потрясающий вкус томатным заготовкам.

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Оксана Чешенок
журналист

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