Стилист раскритиковал наряды певицы из Новосибирска Пелагеи

Модный эксперт назвал певицу из Новосибирска антимодницей недели.

В центре модного скандала на этой неделе оказалась певица Пелагея из Новосибирска. Она стала объектом критики стилиста Руслана Громова, который назвал ее антимодницей недели в интервью для издания Teleprogramma.pro

Эксперт раскритиковал Пелагею за неудачный выбор нарядов как для сцены, так и для светских мероприятий. Он отметил, что у певицы присутствует перекос в сторону цыганской тематики, проиллюстрированный аляпистыми платьями в цветочек с широкими рукавами и обилием оборок.

Он признал, что понимает, что жанр, в котором работает артистка, обязывает так выглядеть.

«Народная песня, безусловно, прекрасна, но разве это должно быть синонимом безвкусицы? Даже к Надежде Бабкиной меньше вопросов в плане стиля», — сказал он.

Кроме того, ранее эксперты уже критиковали Пелагею за ее любовь к платьям в горошек и одежде с расклешенными рукавами-колоколами.



Как ранее писал Сиб.фм, заслуженная артистка Российской Федерации из Новосибирска Пелагея Телегина задолжала 11 745 128 рублей.