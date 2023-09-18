Уложитесь в пару копеек: дешёвый способ отмыть сильный нагар с кастрюль и сковородок

Несмотря на то, что рынок бытовой химии предлагает великое множество средств от нагара и жира, большинство из них не справляются с этой непростой задачей, а вот народные способы – всегда на высоте, поскольку прошли испытание временем. Портал «Сиб.фм» публикует самые действенные копеечные методы в борьбе с нагаром на кухонной утвари.

В этой публикации мы постарались собрать практически все традиционные и нестандартные способы чистки сковородок и кастрюль любого типа. Читателям остаётся лишь выбрать подходящий для собственной кухни.

1. УКСУС+СОДА для внутренней очистки сковороды или кастрюли

На один стакан воды взять один стакан 9%-ого столового уксуса, вылить эту смесь в сковороду и довести до кипения. После этого снять посуду с огня и всыпать в ней две столовые ложки пищевой соды (смесь должна зашипеть). Слить раствор и промыть сковородку обычной губкой.

2. УКСУС+СОДА для очистки внешней поверхности посуды

На дно сковороды (кастрюли) насыпьте плотный слой пищевой соды и полейте сверху 9-процентным уксусом. Оставьте образовавшуюся пену на 30-60 минут и вымойте посуду обычным способом.

3. МЫЛО+СОДА+СИЛИКАТНЫЙ КЛЕЙ (советский способ)

Таз или ведро ёмкостью 10 литров наполняем водой на три четверти и доводим до кипения. Затем добавляем натёртое на крупной тёрке хозяйственно мыло 72 %, полкружки клея и полкружки кальцинированной/пищевой соды (работайте при открытом окне или с включённой вытяжкой над плитой). Не снимая с огня, погрузите в кипящий раствор загрязнённую сковороду (кастрюлю) и прокипятите в течение часа. Затем размягчённый нагар снимите металлической губкой или скребком (данный способ поможет и без клея, но только при средней и слабой степени нагара).

4. СТИРАЛЬНЫЙ ПОРОШОК+МАСЛО

В большую кастрюлю (ёмкость) налейте воды, добавьте несколько столовых ложек подсолнечного масла и немного стирального порошка, погрузите туда грязную посуду с нагаром и доведите до кипения, а затем вымойте обычным способом.

5. БУРА+НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ (подходит для алюминиевых сковородок и кастрюль, а также казанов)

Смешать 200 мл теплой воды, 10 г аптечной буры и несколько капель нашатырного спирта и нанести состав на наружную поверхность сковороды. Через полчаса, когда состав засохнет, протереть сковороду сухой тряпкой.