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общество проиcшествия

В Новосибирске неизвестные устроили разборки во дворе со стрельбой

Фото: паблик в "ВК" "АСТ-54"

В Заельцовском районе Новосибирска между группами парней произошел конфликт.

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Кузьмы Минина произошла драка со стрельбой 17 сентября. Об этом сообщили в паблике в «АСТ-54» во «Вконтакте».

Со слов очевидцев, группа молодых людей из двух разных компаний стали конфликтовать друг с другом. Один из участников махал ножом, другой угрожал, а третий распылял газовый баллончик в своих соперников.

Некоторое время драка происходила под окнами жилого дома. В какой-то момент кто-то спугнул конфликтующих. Им прошлось переместиться в соседний двор.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что на место выезжали сотрудники полиции, которые пообщались с местными жителями. Из больницы сообщения не поступали.

Как ранее писал Сиб.фм, хулиганы устроили стрельбу в Советском районе Новосибирска.

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Дамир Трубников

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