Черный список звезд: карьера 142 артистов оказалась под угрозой из-за критики СВО

После начала СВО на Украине в перечень «несогласных с позицией России» попали 142 знаменитости. К сентябрю текущего года некоторые из них изменили своё мнение, а другие прекратили публично высказывать свою политическую позицию. Ряд других фигурантов «чёрного списка» покинул родину.

С началом СВО на Украине Госдуме пришлось заниматься своеобразным «идейным аудитом» российского общества, особенно среди культурной элиты России, поскольку у каждого человека проявилась собственная политическая позиция по отношению к действиям родного правительства. Для этих целей была создана специальная рабочая группа Госдумы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры. Назвали её воинственно — «Град». В её состав вошли депутаты разных фракций, сенаторы, общественники и журналисты, а также деятели культуры нашей страны, сообщал тогда портал live24.ru.

В первоначальный список вошли 142 знаменитости, не поддержавшие СВО на начальных этапах (напротив каждой фамилии стоит пометка «молчит» или «против»). Но спустя время некоторые изменили свою позицию и замолчали, а другие, уехавшие за границу – ушли в глухую оборону, прочно окопавшись на чужбине. Члены группы «Град» уверены, что те, кто выступал с критикой спецоперации на территории Украины, должны принести публичные извинения: «Некоторые деятели культуры уехали из России сразу же после начала СВО. Потом часть из них быстро вернулась, еще часть вернется не сегодня-завтра. Их всех надо перевоспитывать. Можно организовать поездку в Донбасс. После этого они публично должны признаться, что были неправы. Или – пусть увольняются», предложил член «Града», депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов.

Так, среди изменивших свою позицию оказались: Группа «Звери» (позиция коллектива повлекла отмену их выступления на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году), певец Сергей Лазарев (вскоре удалил свой личный аккаунт с политическими высказываниями и снялся в видеоролике для патриотической песни SHAMAN «Встанем» и даёт бесплатные концерты для беженцев ЛДНР), рэпер Scally Milano (был оштрафован на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации армии, затем публично признал свои ошибки и теперь успешно гастролирует по стране).

Среди «возвращенцев», резко уехавших за пределы Родины в прошлом году, но вернувшихся очень тихо и незаметно: телеведущий Иван Ургант (авторская программа так и не возобновлена в эфире), певица Анна Седокова, комик Александр Ревва, историк моды Александр Васильев, телеведущая Ксения Собчак.

Среди тех, кому не рады в России, первыми с «чёрном списке» значатся граждане РФ, которым был присвоен статус «иностранного агента» им запрещен въезд в РФ в 2023 году за деятельность, направленную против интересов РФ, финансируемую из зарубежных источников). Наиболее известные широкой общественности персоны из этого списка: Максим Галкин (признан (а) в РФ иноагентом), Земфира Рамазанова (признан (а) в РФ иноагентом), Илья Прусикин (лидер группы Little Big, (признан (а) в РФ иноагентом)), Алишер Моргенштерн (признан (а) в РФ иноагентом), Алексей Пивоваров (журналист, блогер, создатель канала «Редакция», (признан (а) в РФ иноагентом)), Юрий Дудь (признан (а) в РФ иноагентом), Сергей Ёлкин (карикатурист, (признан (а) в РФ иноагентом)), Александр Невзоров (признан (а) в РФ иноагентом), Евгений Чичваркин (экс-владелец салонов «Евросеть», (признан (а) в РФ иноагентом)), Михаил Ходорковский (бизнесмен и политик, (признан (а) в РФ иноагентом)), Гарри Каспаров (шахматист (признан (а) в РФ иноагентом)), Андрей Макаревич (признан (а) в РФ иноагентом), Артур Смольянинов (актер фильма «9 рота» (признан (а) в РФ иноагентом)).

Список, конечно, приведён не в полном составе, но тем, кто в него попал отказывают в выступлениях на творческих площадках РФ (но не запрещают), расторгают контракты, зрители сдают ранее купленные билеты. В апреле 2023 года в отрытых источниках сети фигурировал также список украинских артистов, которым запретили на 50 лет въезд в Россию. Он содержал около трёх десятков фамилий известных певцов, актеров, телеведущих, клипмейкеров и других известных персон. Среди них оказалась певица Наргиз Закирова, которая до 2072 года не сможет въехать в РФ из-за опрометчивых высказываний в социальных сетях, дискредитирующие Россию, и граждан страны.

Отметим, что на сегодняшний день «градовцы» выявляют факты господдержки деятелей культуры, разделяющих позицию враждебных и недружественных стран по отношению к России и, в первую очередь, СВО, а также привлекают к этому внимание надзорных органов, сообщил телеграмм-канал t.me/oteatre.