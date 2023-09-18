Жителя Новосибирска осудили на 3 года за страховое мошенничество

Предпринимателя из Новосибирска осудили за мошенничество на 13 млн рублей.

Житель Новосибирска, Алексей Игошин, получил 3 года тюрьмы за мошенничество на 13 млн рублей в отношении страховой компании. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ по НСО.

Он приписал выделенные деньги (13 млн рублей) на себя, используя свою аффилированную компанию в качестве страхового агента. По результатам расследования, он подписал договор на оказание услуг по страхованию взрывоопасных грузов на заводе в Новосибирске, указав свою компанию в качестве страхового агента. Он был признан виновным в мошенничестве и осужден на 3 года тюрьмы. Он уже возместил ущерб, и судебный процесс проходил в Москве из-за нахождения головного офиса страховой компании там. Приговор еще не вступил в законную силу.