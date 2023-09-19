Агроном из Новосибирска Шубина рассказала о способах борьбы с тлёй

Агроном Людмила Шубина из Новосибирска посоветовала способы уничтожения тли в огороде навсегда.

Дачники осенью вступают в борьбу с опасной тлёй. Эти насекомые могут уничтожить цветущий урожай на садовом участке. Агроном Людмила Шубина в беседе Atas.info с рассказала о способах, с помощью которых можно навсегда избавиться от этого вредителя.

Чтобы узнать, есть ли насекомые на растениях, нужно внимательно их осмотреть. Тля атакует листья, бутоны и цветы. Крылатые самки тлей откладывают яйца на зиму. Чтобы предотвратить кладку, необходимо обработать деревья в огороде.

Чаще всего тля поражает смородину, сливу и яблоню. Этим деревьям обработка нужна в первую очередь. Самое безопасное время для обработки — осенью, после сбора урожая. Так не пострадают сами деревья и не отравятся люди.

Существует механический способ уничтожить тлю на листьях, который заключается в обработке растворами и смывании личинок крепким напором воды из шланга. Садоводы также используют естественные (биологические) методы борьбы. Например, многие садят порядка растениям, которые не жалко, или создают условия, привлекающие птиц на свой участок, которые едят личинки вредителей.

Среди таких растений, которые помогают избежать нападения тли, — бархатцы или базилик, источающие аромат, который отпугивает насекомых; ревень — естественный пестицид; розмарин — защитит картофель и фасоль от паразитов.

Однако, самый эффективный метод борьбы с тлей — использовать химические средства. Многие садоводы приобретают специальные препараты, которые убивают вредных насекомых на огороде. Обработка следует начинать после того, как урожай собран.

Согласно Людмиле Шубиной, одним из самых эффективных способов избавиться от тли на садовом участке является использование специальных химикатов, таких как актеллик или теппеки. Один раз обработки достаточно, чтобы убить мамок тлей, которые позже отложат яйца, на порядок больше. Как правило, обработки следует проводить дважды — в осень и ранней весной, чтобы предотвратить появление насекомых на участке.

"Актеллик" способен уничтожить паутинных и почковых клещей, а также колорадских жуков, белокрылки, щитовок, червецов, пилильщиков, блошек и других насекомых. Обычно это средство используют для орошения зернохранилищ и больших садовых хозяйств.

Карбофос — еще одно известное средство для борьбы с насекомыми, в том числе и с тли. Его можно купить в виде эмульсии, гранул, порошка, таблеток. Он быстро уничтожает насекомых, но инструкция не рекомендует применение во время цветения растений, а через каждые 2-3 месяца.

Вофатокс также является эффективным средством для уничтожения вредителей на садовом участке.

Необходимо опрыскивать растения в период до цветения и после уборки урожая. Препарат можно ввести в почву при высадке растений. Ампулы смешиваются с готовой приманкой — зерном, дертью. Зерно нужно настоять в приманке в течение 5 часов прежде, чем его использовать, советует Шубина.