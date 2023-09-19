Алексей Поляков сфотографировал розовое северное сияние над Новосибирском

Астрофотограф Поляков снял северное сияние над Новосибирском.

В понедельник, 18 сентября, до Земли дошёл солнечный ветер от Солнца. Из-за этого даже в средних широтах России наблюдалось северное сияние. Известный астрофотограф Алексей Поляков снял яркое свечение в небе под Новосибирском.

Первые фото северного сияния были выложены на странице ВКонтакте Алексея Полякова прошлой ночью в 1:42. Он снял его на телефон в районе деревни Жеребцово.

Алексей Поляков объясняет, что условия съемок были далеко от идеальных, приходилось отогревать объектив от росы. Тем не менее, фото и видео получились впечатляющими.

По данным сайта voshod-solnca.ru, вероятность увидеть солнечное сияние составляла всего 4% утром 19 сентября и возрастет до 6% с 16:00 до 19:00. Минувшей ночью северное сияние было замечено в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Омске.

Любители астрономии предупреждали о вероятности северного сияния в средних широтах заранее. «Три часа назад солнечные космические обсерватории зафиксировали прибытие ударной волны плотного солнечного ветра. Уже сейчас начинаются первые возмущения магнитосферы Земли», – сообщили вечером 18 сентября в паблике «Астроверты I Астрономические туры».