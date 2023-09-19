В Минобороны Армении заявили, что ситуация на границах Армении стабильна.

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. По словам Минобороны республики, военные действия начались для восстановления конституционного строя.

В министерстве обороны Армении в свою очередь сообщили, что ситуация на границах страны относительно стабильна. Экс-госминистр непризнанного Нагорного Карабаха Рубен в своем телеграм-канале написал, что на территории региона начались массированные артобстрелы.

Военные Азербайджана отметили, что ведут огонь только по военной инфраструктуре.

В МИД РФ заявили, что Россия контактирует с Азербайджаном в свете проведения Баку антитеррористической операции.