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общество проиcшествия

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе

Фото: соцсети

В Минобороны Армении заявили, что ситуация на границах Армении стабильна.

Азербайджан начал антитеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. По словам Минобороны республики, военные действия начались для восстановления конституционного строя.

В министерстве обороны Армении в свою очередь сообщили, что ситуация на границах страны относительно стабильна. Экс-госминистр непризнанного Нагорного Карабаха Рубен в своем телеграм-канале написал, что на территории региона начались массированные артобстрелы.

Военные Азербайджана отметили, что ведут огонь только по военной инфраструктуре.

В МИД РФ заявили, что Россия контактирует с Азербайджаном в свете проведения Баку антитеррористической операции.

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Дамир Трубников

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