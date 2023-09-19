Бойцы СВО из Новосибирской области смогут бесплатно получить земельный участок

Участникам СВО и членам их семей из Новосибирской области выделят земельные участки в регионе.

Правительство Новосибирской области одобрило внесение участников СВО в список льготных категорий населения для получения бесплатных земельных участков на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в список будут входить военнослужащие, лица, заключившие контракты на пребывание в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на ВС РФ, а также лица, проходившие службу в национальной гвардии с званиями полиции, получившие звания Героя РФ или ордена РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, а также являющиеся ветеранами боевых действий.

Члены семей участников СВО или погибших в ходе выполнения своих обязанностей также имеют право на получение земельных участков. Данная мера одобрена правительством Новосибирской области и в ближайшее время будет внесена на рассмотрение в Законодательное собрание.