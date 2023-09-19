Депутаты Заксобрания НСО обсудили рост цен на ГСМ

Сегодня, 19 сентября, на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по транспортной, промышленной и информационной политике депутаты рассмотрели вопрос ценообразования на нефтепродукты.

«Розница увеличилась на десять рублей, а оптовые цены на нефтепродукты сегодня не укладываются в здравый смысл, — подчеркнул председатель комитета Валерий Ильенко. — И мы не можем ответить сегодня тем людям, которые находятся «на земле», которые убирают урожай, которые перевозят пассажиров, на вопрос: что происходит?» Глава комитета добавил, что прежде уже поступали обращения по ценообразованию на нефтепродукты.

О том, какие меры предпринимаются сейчас, депутатам рассказал руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев. По его информации, сотрудники антимонопольной службы в течение последних двух лет еженедельно осуществляли мониторинг рынка нефтепродуктов. «Эта работа не видна, к сожалению, но я могу сказать, что очень много было фактов, когда наши действия приводили к снижению цены непосредственно в течение 2023 года», — заверил глава ведомства.

Как уточнил Дмитрий Сухоплюев в Сибирском федеральном округе самые высокие цены на розничном рынке дизельного топлива и бензина сложились в Республике Тыва, Томской и Иркутской областях, а также в Республике Алтай. «Новосибирск по ценам у нас находится в середине списка», — подчеркнул глава регионального УФАС. Основной причиной роста цен Дмитрий Сухоплюев назвал существенный рост оптовых цен: «на 15 сентября у нас побит рекорд оптовых цен на топливо».

Руководитель УФАС Новосибирской области напомнил, что в 2022 году был спад оптового рынка, когда европейские страны отказывались от закупки топлива из России, а сейчас объемы наращиваются, что отражается в повышенном спросе.

В настоящий момент оптовые цены за 92-й бензин уходят за 70 тысяч рублей за тонну, такие данные привел Дмитрий Сухоплюев. В то же время мелкооптовые цены, по информации мониторингов УФАС, на 92-й бензин по Новосибирской области выросли с начала года на 62 процента, на 95-й – на 59 процентов. А мелкооптовые выросли на 10 процентов.

Глава регионального УФАС рассказал, что ведомством получено распоряжение Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина о необходимости проверки рынка хранения нефтепродуктов. «Если будут выявляться злоупотребления: придерживают бензин, не отпускают, создают дефицит, будем применять меры антимонопольного регулирования, привлекать к ответственности, – заверил Дмитрий Сухоплюев. – Уже и сейчас есть предпосылки для привлечения к ответственности». Руководитель УФАС Новосибирской области добавил, что проверки продолжатся в еженедельном режиме. В свою очередь, федеральному Минэнерго поручено проработать механизмы предельной розничной цены и иные меры воздействия на ситуацию, рассказал Дмитрий Сухоплюев.

«Будем надеяться, что на федеральном уровне удастся изменить ситуацию на рынке в кратчайшие сроки, — выразил надежду председатель комитета Валерий Ильенко. — Мы получаем множество звонков, обращений, видим непонимание ситуации со стороны людей. По некоторой информации, уже за 100 тысяч рублей перевалила стоимость дизельного топлива. И еще хуже — даже взять не могут по этой цене».

Дмитрий Сухоплюев предложил новосибирским аграриям обращаться в УФАС, если им вдруг не продали дизельное топливо. Исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин добавил, что рост закупочных цен на топливо формируется на Санкт-Петербургской международной сырьевой товарной бирже. В итоге сложилась ситуация, что за рубеж продавать топливо стало выгоднее, чем реализовывать внутри страны. Максим Останин подчеркнул, что среди мер, введение которых сейчас обсуждает Правительство РФ, — заградительная пошлина до 250 долларов за тонну топлива, поставляемого за рубеж.

«Информацию мы примем к сведению, а УФАС рекомендуем жестче относиться ко всем этим вопросам, — подвел итог обсуждения председатель комитета Валерий Ильенко. — Все полученные нами обращения от людей будем адресовать в УФАС».

Заместитель председателя комитета Дмитрий Макаров подчеркнул необходимость решения вопроса с урегулированием цен на ГСМ в кратчайшие сроки.

Депутат Александр Барсуков высказал мнение, что нужно провести четкую границу между поставками топлива за рубеж и внутри страны. Парламентарий внес предложение: обратиться к Правительству РФ с запросом на необходимость проведения аудита нефтегазовых компаний. «Нужно кардинально навести порядок в ситуации с монополистами», — уверен депутат. Валерий Ильенко предложил проработать этот вопрос и рассмотреть на следующем заседании комитета.