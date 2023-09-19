Экономист из Новосибирска Гениберг рассказала, как долго продержится ключевая ставка ЦБ

Экономист считает, что ставка зависит напрямую от курса валют.

Коммерческие банки начали корректировать свои ставки по вкладам. Все из-за повышения ключевой ставки Центробанком 15 сентября до 13 процентов.

Экономисты называют повышение ключевой ставки на один процент незначительной. Однако они напоминают, что начиная с июля 2023 года, эта ставка уже повышалась трижды. Она поднималась с 7,5 процента до текущих 13 процентов. С учетом высокого курса доллара и евро, а также инфляционных давлений в стране, эксперты не исключают возможности дальнейшего повышения ключевой ставки.

«Ситуация напрямую зависит от курсов иностранных валют. Как только курсы доллара и евро начнут снижаться, Центробанк, вероятно, начнет постепенно снижать ставку. Однако решения могут приниматься очень быстро, в зависимости от рыночных условий», — сказала изданию «BFM-Новосибирск» Татьяна Гениберг, кандидат экономических наук и доцент НГУЭУ, основатель детской бизнес-школы MBА School.

Гениберг считает, что при текущем уровне повышения ставок, доходы от вкладов у клиентов могут быть незначительными. Особенно для тех, у кого сумма вклада не очень большая.

Ранее Сиб.фм сообщало, что цены на бензин в Новосибирске выросли на 5-6 рублей за литр.