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экономика общество

Эксперт Лацких рассказал, почему выросли цены на бензин в Новосибирске

Фото: Pexels.com

На цены влияют увеличение объемов «серого» экспорта и удлинение логистических маршрутов.

В Новосибирске наблюдается устойчивый рост цен на топливо. По мнению главы новосибирского отделения Российского топливного союза Сергея Лацких причиной такого роста стало повышение экспортных цен на нефть и ослабление национальной валюты. Об этом пишет Infopro54.

С мая этого года розничные цены на топливо в регионе поднялись в среднем на 5-6 рублей. Эксперты также указывают на увеличившийся спрос на популярные марки бензина, который временно не удовлетворяется производителями.

Оптовые цены на топливо по сравнению с прошлым годом выросли на 50 процентов. Розничные, в свою очередь, на 3,6 процента. Этот дисбаланс на рынке приводит к негативным последствиям для потребителей и компаний.

Ранее Сиб.фм сообщало, что под Новосибирском уволили чиновницу за кумавство.

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Игорь Кириченко
Журналист

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