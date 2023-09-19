Главврач «скорой» в Новосибирске прокомментировал информацию о «мёртвых душах» на центральной подстанции

Главврач скорой помощи в Новосибирске Александр Балабушевич прокомментировал публикацию Сиб.фм о «мертвых душах» в списках бригад скорой. Он отметил, что никаких нарушений не выявили.

«Кадровая ситуация на станции скорой медицинской помощи, в том числе порядок формирования выездных медицинских бригад и их состав, находится на постоянном контроле руководителя учреждения. На станции скорой медицинской помощи надзорными органами неоднократно проводились проверки, по результатам которых никаких нарушений в работе кадровой службы не выявлено», — сказал Балабушевич.

Ранее Сиб.фм сообщал, что центральная подстанция скорой помощи формирует бригады из неработающих там врачей.