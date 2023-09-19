Индексация пенсий 1 октября 2023 года: кого коснётся и на сколько повысят

Традиционно и ежегодно в октябре в нашей стране увеличивают пенсии пожилым гражданам. Портал «Сиб.фм» публикует полный список получателей повышенного пособия по старости и точные суммы новых выплат.

Средства на октябрьское повышение пособий по старости в 2023 году заранее были заложены в Федеральный бюджет, и о своих планах в отношении трёх миллионов российских пенсионеров также заранее сообщал объединённый Социальный фонд России, в рамках которого работает Пенсионный фонд.

Повышение коснётся, в первую очередь, военных пенсионеров и приравненных к ним граждан РФ. Эта категория пенсионеров уже привыкла получать повышенный суммы со второго осеннего месяца. Однако в текущем году им предстоит удивиться размеру индексации своих пособий по старости (выслуге в рядах Вооруженных сил и силовых структур страны).

Эксперты в области действующего в России Пенсионного законодательства уверяют, что за истекшие 10 лет нынешнее повышение станет рекордно высоким и догонит по уровню официальные цифры инфляции. По их мнению, грядущая индексация на 10,5 процентов пройдет за счёт изменения в 1,105 раза размеров окладов военнослужащих и силовиков (схема повышения отличается от гражданской пенсии).

Если октябрьское повышение военных пенсий перевести в цифры, то можно увидеть, что прибавка составит от 1 300 до 2 000 рублей к ежемесячному содержанию рядовых, сержантов, старшин и прапорщиков, а в случае пособий для офицеров (вплоть до звания полковника) – прирост составит от 2 500 до 4 000 рублей каждый месяц.

Данная прибавка будет выплачена также бывшим сотрудникам ФСБ, ФСО и СВР, следователям и сотрудникам Службы исполнения наказаний, МВД и Росгвардии, а также МЧС, пожарным, бывшим сотрудникам таможенных и органов контроля за оборотом наркотиков. Также будут увеличены пенсии бывшим военнослужащим — участникам СВО (ранее они приостанавливались с момента мобилизации/подписания контракта с Минобороны). Точнее говоря, военные пенсионеры, которые вернулись на службу в рамках мобилизации или заключил контракт с Минобороны, будут получать 100-процентную компенсацию пенсий с октября 2023 года и далее ежемесячно (Указ № 669 от 11.09.2023 подписал президент России Владимир Путин).

На прибавку к привычной пенсии могут рассчитывать с октября 2023 года и гражданские пенсионеры:

· работающие пенсионеры, которые в августе 2023 года уволились (размер прибавки зависит от размера назначенной пенсии);

· граждане РФ, которым в сентябре 2023 года исполнилось 80 лет (удвоение фиксированной части пособия от 7 500 до 15 000 рублей);

· пенсионеры, на содержании которых появились новые нетрудоспособные (несовершеннолетние) члены семьи (по 2 500 рублей в месяц за каждого).