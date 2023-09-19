Китайские студенты оттачивают русский в НГПУ

В Новосибирском государственном педагогическом университете началась программа по русскому языку для студентов-филологов Синьцзянского государственного университета. Это первый визит делегации студентов на обучение после пандемии.

В Год педагога и наставника Минпросвещения России реализует масштабную работу по продвижению русского языка в зарубежных странах и развитию программ академического обмена. НГПУ определен как головной вуз ведомства по сотрудничеству с вузами Поднебесной.

Два университета связывает многолетнее сотрудничество в области подготовки русистов. Магистранты программы «Русский язык как иностранный» НГПУ проходят педагогическую практику в Синьцзянском государственном университете, а Институт филологии, массовой информации и психологии является базой практик по русскому языку и стажировочной площадкой СГУ.

«Делегация Синьцзянского государственного университета посетила НГПУ в августе, на встрече с ректором, профессором Алексеем Дмитриевичем Герасевым, наши китайские коллеги подтвердили намерение развивать и укреплять научные и образовательные связи, обмен студентами и преподавателями, организацию научных и культурно-просветительских мероприятий. В мае этого года, в рамках деловой поездки в КНР мы встречались со студентами СГУ, которые пожелали расширить свои знания о культуре и русском языке в Новосибирске», — отмечает директор ИФМИП НГПУ Елена Юрьевна Булыгина.

В этом году после пандемии возобновились десятимесячные стажировки бакалавров и полугодовые — магистров. В НГПУ приехала группа из пяти бакалавров, одного магистранта и будущего аспиранта университета во главе с преподавателем, госпожой Чжу, которая будет преподавать китайский язык 3 месяца сразу в нескольких учебных подразделениях НГПУ.

Студенты Синьцзянского государственного университета в течении 10 месяцев будут совершенствовать свой русский язык, знакомиться с историей и культурой Сибири.

Студенты-волонтеры помогают иностранцам адаптироваться в новой среде и включиться в увлекательную студенческую жизнь. Также ребят сопровождает куратор.

Обучение китайских студентов в педагогическом вузе столицы Сибири, по словам ребят, позволяет создать соискателю хорошую репутацию при устройстве на работу в КНР.