Когда мобилизованные вернутся домой из зоны СВО: ответ Госдумы

Скоро год, как в нашей стране прошла частичная мобилизация, потому в семьях мобилизованных остро встал вопрос о возвращении домой. Портал «Сиб.фм» публикует ответы официальных лиц по этой животрепещущей теме.

Напомним, с 21 сентября по 28 октября прошлого 2022 года (период занял чуть более месяца) в рамках объявленной президентом РФ частичной мобилизации, в зону действия СВО на Украине отправилось порядка 300 тысяч российских военнообязанных из числа резервистов и запасников. Часть из них, к сожалению, погибла, другие были ранены, но после лечения в госпиталях вернулись в боевой строй.

Прошёл год с этого момента и семьи мобилизованных всё чаще задают вопросы о возвращении отцов и сыновей домой. Но действующие военнослужащие смогут покинуть покинут зону боевых действий только в случае окончания специальной военной операции на территории Украины, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в недавней беседе с сетевым изданием «Лента.ру»: «Они (мобилизованные — прим.ред.) вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Им положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, они сейчас в эти отпуска и ходят», обозначил срок возвращения депутат.

Отметим, что в срок отпуска не входит время, потраченное на дорогу. Огромное количество мобилизованных уже побывало дома.

Что касается пополнения боевых рядов, то этот процесс, по словам Картаполова, идет непрерывно и осуществляется за счёт добровольцев, которые пожелали подписать контракт с Минобороны РФ: «А таких уже около 300 тысяч человек», рассказал президент России Владимир Путин во время недавней встречи со СМИ в рамках Восточного экономического форума, который проходил на днях на острове Русский, что на Дальнем Востоке. По устойчивому мнению главы нашего государства, такое большое количество желающих рисковать жизнью ради Родины спровоцировано исключительно патриотическими чувствами россиян.

Другой военный эксперт, депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев, отвечая на многочисленные вопросы россиян о возможной второй волне мобилизации в своём телеграмм-канале, написал: «Ротация призванных в зону военного конфликта не будет производиться за счет новой мобилизации. Для ротации задействуют контрактников».