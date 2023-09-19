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экономика

Кому и на сколько повысят пенсию 1 октября 2023 года: стали известны категории пенсионеров

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Около трёх миллионов российских пенсионеров с октября текущего года будут получать значительно увеличенную пенсию. Среди них как гражданские, так и военные жители РФ. Портал «Сиб.фм» публикует полный список получателей пособия по старости, которым будет пересчитана пенсия в сторону увеличения.

Самая масштабная из всех ранее проводимых индексаций пенсий ждёт бывших военных, выслуживших в силовых структурах РФ необходимый стаж. Многие российские эксперты в области действующего Пенсионного законодательства нашей страны уже назвали размер октябрьской индексации рекордным, поскольку за истекшие 10 лет он не достигал таких пределов – он составит 10,5 процентов. Прибавка в денежном выражении (зависит от воинского звания) составит от 2 до 4 тысяч рублей в месяц.

Новые суммы ежемесячных выплат увидят на своих счетах бывшие военные и приравненные к ним граждане, бывшие сотрудники ФСБ, ФСО и СВР, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, пожарных, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков. Кроме того, отдельной строкой соответствующего президентского Указа выделены получатели военных пенсий, которые вернулись на службу по мобилизации или контракту с Минобороны, заключенному на участие в СВО начиная с 24 февраля 2022 года. По инициативе главы нашего государства Владимира Путина они получат 100-процентную компенсацию пенсий с октября и далее ежемесячно (ранее пенсия приостанавливалась на время возобновлённой военной службы).

Фото Кому и на сколько повысят пенсию 1 октября 2023 года: стали известны категории пенсионеров 2

С октября 2023 года ждёт повышение пенсий и некоторые категории гражданских пенсионеров:

· работающие пенсионеры, уволившиеся в августе 2023 года — проиндексированная пенсия и доплата с августа по сентябрь;

· получатели страховой пенсии, которым в сентябре текущего года исполнилось 80 лет – удвоенная фиксированная часть пособия и доплата доплата за те сентябрьские дни, когда пенсионер уже был 80-летним;

· пожилые граждане РФ, на иждивении которых появились новые члены семьи.

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Оксана Чешенок
журналист

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