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общество

Медвежонка из Новосибирска поместили в карантинный центр «Велес»

Фото: Евгений Шестернин / телеграм-канал

Медвежонок из Новосибирска оказался в питерском карантинном центре «Велес».

Медвежонок из Новосибирска оказался в питерском карантинном центре «Велес». Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем телеграм-канале.

«Новосибирский медвежонок теперь живет с двумя братьями по обстоятельствам в питерском карантинном центре "Велес"», — сообщил Шестернин.

Напомним, 12 июля, медвежонок, которого в апреле передали передали волонтерам, отправился в свой новый дом в Санкт-Петербург.

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Дамир Трубников

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