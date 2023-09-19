Медвежонка из Новосибирска поместили в карантинный центр «Велес»

Медвежонок из Новосибирска оказался в питерском карантинном центре «Велес».

Медвежонок из Новосибирска оказался в питерском карантинном центре «Велес». Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин в своем телеграм-канале.





«Новосибирский медвежонок теперь живет с двумя братьями по обстоятельствам в питерском карантинном центре "Велес"», — сообщил Шестернин.

Напомним, 12 июля, медвежонок, которого в апреле передали передали волонтерам, отправился в свой новый дом в Санкт-Петербург.