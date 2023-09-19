Митя Фомин из Новосибирска стал ведущим нового телешоу «На все 100»

Ведущим нового телешоу «На все 100» стал уроженец Новосибирска Митя Фомин.

Известный певец из Новосибирска Митя Фомин стал ведущим нового телешоу «На все 100». О премьере он рассказал светскому обозревателю «BFM-Новосибирск».

Премьера тревел-шоу прошла 15 сентября. Новые выпуски можно будет смотреть каждый четверг на цифровых платформах. В эфир выйдет восемь выпусков, каждый из них покажет один российский регион с героями-долгожителями.

Герои программы — люди в возрасте 80–100 лет, которые участвуют в спортивных соревнованиях, собирают автомобили и даже влюбляются.

Как отметил российский певец, театральный актер, телеведущий, фронтмен музыкальной группы Hi-Fi Митя Фомин, в следующем году ему исполнится 50 лет, а жить он планирует больше 100. Чтобы сохранить качество жизни в будущем, он решил пообщаться с долгожителями.

«Для меня этот проект в первую очередь о любви к жизни. Абсолютно естественно для каждого человека хотеть жить дольше. Но чтобы это было возможно в будущем, фундамент нужно закладывать уже сейчас, когда ты молод и полон сил! Об этом наш проект», — заявил Митя Фомин в разговоре с «BFM-Новосибирск».

Первый выпуск был посвящён Крыму. Средняя продолжительность жизни там — 72 года. В следующих сериях покажут и Новосибирскую область.

Напомним, что уроженец Новосибирска Митя Фомин поучаствовал в шоу с Павлом Волей.