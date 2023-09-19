Новосибирская область на 45% опережает максимальный график ввода жилья

По данным Росстата, за январь-август в Новосибирской области было введено 2 052 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, это абсолютный рекорд за всё время существования региона.

В 2015 году, когда по итогам года область показала максимальный объем сдачи жилья, к 1 сентября было построено 1,409 млн. квадратов или на 45,6% меньше, чем сегодня, сообщил независимый аналитик недвижимости Сергей Николаев. Прирост к прошлому году составляет 36,5%. В 2014-2016 годах на долю 4 квартала приходилось до 40% от годовой сдачи жилья.

«Индустриальное строительство, МКД, выросло по отношению к показателям 2022 года на 62%, динамика ИЖС в 30 раз ниже, скромные 2,2%. За первые 2 летних месяца ввод частных домов отставал от графика прошлого года на 37,5 тысяч или 20%, но в августе был восстановлен гандикап, полученный в первом квартале. Кроме этого, в Новосибирской области увеличивается строительство тaунхаусов, индивидуальных и малоэтажных домов индустриальным способом. Это не отражается в статистике ИЖС, но помогает решить проблему дефицита частных домов», — уточнил эксперт.

В этом сегменте работают и крупные компании, и начинающие застройщики: СЗ Дар, ГК Гелеон, СФО Основа, ГК Север, СЗ Садовые кварталы, ООО Метр, заключил аналитик.

Напомним, объём предложения новосибирских застройщиков резко уменьшился.