Новосибирские бобры перегородили реку плотиной в Калининском районе

В жизнедеятельность бобров в Новосибирске пришлось вмешаться спасателям.

В Калининском районе Новосибирска бобры создали преграду на реке 1-я Ельцовка. Спасателям пришлось разобрать бобровую плотину, чтобы восстановить нормальное течение воды, пишет «ЧС-Инфо».

Семейство водоплавающих грызунов использовало сучья, ветки, листья и речной ил, чтобы построить эту водную преграду. Они делают такие плотины для защиты от хищников и упрощения поиска пищи зимой.

По словам сотрудников муниципальной аварийно-спасательной службы, это искусственное препятствие создало угрозу подтопления и размыва грунта на берегу реки.

Напомним, в августе жителей Новосибирска предупредили об опасности встреч с бобрами. На первый взгляд дружелюбные животные не могут быть опасны. Однако же мало кто осведомлен, что бобровые территории могут быть обширны, а их норы порой достигают человеческого роста, говорят спасатели.